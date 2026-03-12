Piazza Affari: D'Amico scende verso 6,83 Euro

leader mondiale nel trasporto marittimo

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,58%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,61 Euro. Rischio di discesa fino a 6,83 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)