Piazza Affari: rosso per Danieli

(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale friulana
, in flessione del 2,87% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danieli
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo del produttore di impianti siderurgici
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 62,13 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 64,33, mentre il primo supporto è stimato a 59,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)