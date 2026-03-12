Milano 12:38
44.631 -0,32%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:39
10.344 -0,10%
Francoforte 12:39
23.679 +0,17%

Piazza Affari: rosso per Danieli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale friulana, in flessione del 2,87% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danieli, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo del produttore di impianti siderurgici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 62,13 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 64,33, mentre il primo supporto è stimato a 59,93.

