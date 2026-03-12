Piazza Affari: scambi negativi per Safilo

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista
, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della big dell'occhialeria
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,678 Euro. Prima resistenza a 1,716. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,664.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)