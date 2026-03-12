Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

Piazza Affari: scambi negativi per Safilo

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della big dell'occhialeria si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,678 Euro. Prima resistenza a 1,716. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,664.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
