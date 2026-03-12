Safilo, margini e utile in crescita nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025 Safilo ha registrato vendite nette pari a 983,4 milioni di euro, in crescita dell’1,8% a cambi costanti e con una performance organica pari al +2,6% al netto del deconsolidamento del business Lenti, avvenuto nel mese di giugno. A cambi correnti, i ricavi hanno segnato un calo dell’1%, riflettendo il progressivo indebolimento del dollaro statunitense sull’euro nel corso dell’anno.



Nel quarto trimestre, le vendite si sono attestate a 225,0 milioni di euro, con un incremento dello 0,4% a cambi costanti e una crescita organica pari al +1,9%. A cambi correnti, il trimestre ha registrato una flessione del 4,6%, particolarmente penalizzato dall’effetto cambi sfavorevole.



La crescita organica dell’anno è stata sostenuta dalla solida espansione delle montature da vista, che hanno continuato a mostrare una domanda robusta in tutte le principali aree geografiche, compensando la performance ancora sfidante degli occhiali da sole, caratterizzata da consumi più prudenti e da un mercato altamente promozionale negli Stati Uniti nel segmento value-for-money.



Nel 2025, la performance operativa di Safilo include una plusvalenza di 9,7 milioni di euro derivante dalla cessione della controllata Lenti, che, insieme ad altre componenti di costo non ricorrenti, è esclusa dai risultati adjusted.



L'EBITDA adjusted è risultato pari a 104,2 milioni di euro, in crescita del 12,0% rispetto al 2024, mentre il margine EBITDA adjusted è migliorato di 120 punti base, passando dal 9,4% al 10,6%. Nel 4° trimestre 2025, l'EBITDA adjusted è stato pari a 19,7 milioni di euro, in crescita del 12,3% rispetto al 4° trimestre 2024, con il margine EBITDA adjusted in miglioramento di 130 punti base, dal 7,5% all’8,8%.



Il risultato operativo adjusted è salito a 66,5 milioni di euro, in crescita del 26,6% rispetto al 2024, grazie anche al calo degli ammortamenti. Il margine operativo adjusted è aumentato al 6,8% delle vendite, in miglioramento di 150 punti base rispetto al 2024.



L'esercizio si è chiuso con un utile netto di Gruppo adjusted pari a 44,6 milioni di euro, in aumento del 30,4% rispetto all’esercizio 2024. Su questo risultato ha inciso anche il calo di quasi il 50% degli oneri finanziari netti, passati da 16,3 milioni di euro a 8,3 milioni di euro, grazie alla riduzione dell’indebitamento e a una dinamica più favorevole dei differenziali cambio.



Safilo ha registrato un Free Cash Flow pari a 55,1 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 16,7 milioni di euro generati nell’esercizio 2024, confermando una solida capacità di generare cassa anche in un contesto di mercato complesso. Il Free Cash Flow è pari a 68,1 milioni, esclusi l’acquisto di una partecipazione azionaria in Inspecs e la cessione di Lenti.



Al 31 dicembre 2025, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, che tiene conto anche della conclusione del programma di acquisto di azioni proprie, è sceso a 46,1 milioni di euro (6,6 milioni di euro pre-IFRS 16) rispetto a 82,7 milioni di euro (40,3 milioni di euro pre-IFRS 16) nel 2024.



Per il 2026, la società ha precisato che "pur in presenza delle persistenti sfide e complessità del contesto geopolitico e macroeconomico che continueranno a influenzare le opportunità di crescita della top line, il Gruppo rimarrà focalizzato sulle proprie direttrici strategiche di sviluppo, sia organiche sia attraverso acquisizioni selettive". Safilo ritiene di "disporre delle leve necessarie per proseguire nel rafforzamento della redditività e nella generazione di cassa, consolidando così la propria capacità di creare valore sostenibile nel lungo periodo".





