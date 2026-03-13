Acea, dopo i conti record Banca Akros alza il target price

(Teleborsa) - Banca Akros
ha rivisto al rialzo la valutazione su Acea
all’indomani della pubblicazione dei risultati 2025
, portando il target price da 23,50 a 25 euro e confermando il giudizio "Buy".
L'aggiornamento riflette la lettura positiva dei numeri diffusi ieri dal gruppo, che hanno evidenziato una crescita solida nelle attività regolamentate e una buona visibilità sugli investimenti previsti dal piano industriale.
"Il 2025 è per ACEA un anno di risultati ai massimi storici
per effetto del percorso di trasformazione operativa e organizzativa avviato negli ultimi anni e della crescente focalizzazione sui business infrastrutturali regolati, mantenendo al tempo stesso una forte disciplina finanziaria che ha portato al miglioramento di tutti gli indicatori economici e patrimoniali", ha dichiarato l'AD Fabrizio Palermo
, commentando i risultati. "Abbiamo rafforzato il nostro ruolo di operatore di riferimento nello sviluppo e nella gestione di progetti essenziali per i territori e nel corso dell’anno abbiamo realizzato oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti, destinati in larga parte allo sviluppo delle reti idriche ed elettriche e al potenziamento degli impianti nel settore ambientale", ha aggiunto il top manager.
Intanto a Piazza Affari il titolo Acea
scambia in salita dell'1,44%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della multiutility capitolina
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24,21. Il peggioramento di Acea
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,29.