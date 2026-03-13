Milano 12:53
44.569 +0,25%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 12:53
10.318 +0,13%
Francoforte 12:53
23.591 +0,01%

Acea, dopo i conti record Banca Akros alza il target price

Energia, Finanza, Consensus
Acea, dopo i conti record Banca Akros alza il target price
(Teleborsa) - Banca Akros ha rivisto al rialzo la valutazione su Acea all’indomani della pubblicazione dei risultati 2025, portando il target price da 23,50 a 25 euro e confermando il giudizio "Buy".

L'aggiornamento riflette la lettura positiva dei numeri diffusi ieri dal gruppo, che hanno evidenziato una crescita solida nelle attività regolamentate e una buona visibilità sugli investimenti previsti dal piano industriale.

"Il 2025 è per ACEA un anno di risultati ai massimi storici per effetto del percorso di trasformazione operativa e organizzativa avviato negli ultimi anni e della crescente focalizzazione sui business infrastrutturali regolati, mantenendo al tempo stesso una forte disciplina finanziaria che ha portato al miglioramento di tutti gli indicatori economici e patrimoniali", ha dichiarato l'AD Fabrizio Palermo, commentando i risultati. "Abbiamo rafforzato il nostro ruolo di operatore di riferimento nello sviluppo e nella gestione di progetti essenziali per i territori e nel corso dell’anno abbiamo realizzato oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti, destinati in larga parte allo sviluppo delle reti idriche ed elettriche e al potenziamento degli impianti nel settore ambientale", ha aggiunto il top manager.

Intanto a Piazza Affari il titolo Acea scambia in salita dell'1,44%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della multiutility capitolina rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24,21. Il peggioramento di Acea è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,29.
Condividi
```