Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Discesa moderata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 12 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 28.838 con prima area di resistenza vista a 29.686. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28.432,5.


