Masi Agricola, Equita abbassa target price con conti 2025 sotto le attese

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 3,7 euro
per azione (dai precedenti 3,9 euro) il target price
su Masi Agricola
, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo con FY25
più debole a livello di P&L e meglio come NFP
Gli analisti hanno ridotto le stime sul fatturato 2026/2027
dell'8% circa, per minore base di partenza e per maggiore prudenza sul 2026. Stimano ora una top-line in crescita del 4% (da prec. +8%), con core business flat (ipotizzando un organico in leggera crescita compensato dal fx) e un contributo crescente da Monteleone a 3 milioni di euro (da stimano ca. 1 milione di euro in 2025). Sul 2027 ipotizzano una ripresa MSD del core business e 6 milioni di euro da Monteleone.
Come risultato di deleverage operativo (minore fatturato), solo in parte compensato dal mix positivo, EBITDA 2026E/27 tagliato
del -14%/-12%, con margini al 13%/15% da 11% in FY25. A livello di bottom-line, riducono il net income adj. 2026/27 da 1,6/3,1 milioni di euro a 0,8/2,1 milioni di euro.(Foto: CHUTTERSNAP su Unsplash)