Milano 15:09
44.620 +0,37%
Nasdaq 15:09
24.670 +0,56%
Dow Jones 15:09
46.877 +0,43%
Londra 15:09
10.329 +0,23%
Francoforte 15:09
23.625 +0,15%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,02%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 46.689,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,02%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,02%, dopo aver aperto a quota 46.689,24.
Condividi
```