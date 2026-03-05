Nexi, titolo volatile dopo il piano al 2028. Cosa si aspettava il mercato

(Teleborsa) - Nexi
ha presentato il nuovo piano al 2028
, illustrando una strategia basata sulla generazione di cassa, sulla crescita dei ricavi nel medio periodo e su una politica di distribuzione progressiva.
La seduta in Borsa è stata caratterizzata da una forte volatilità. Secondo gli addetti ai lavori, la reazione negativa del mercato sarebbe legata soprattutto ai temi della remunerazione degli azionisti. Il titolo sta cedendo il 19,5%.
In particolare, spiegano che nonostante l’aumento del dividendo
, la scelta non è stata accolta bene dagli investitori americani: per loro la tassazione sui dividendi è doppia rispetto a quella italiana. Inoltre il mercato si aspettava un buyback, che invece non è stato annunciato.