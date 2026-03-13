Milano 11:33
Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in gennaio

Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in gennaio
Unione Europea, Produzione industriale in gennaio su base mensile (MoM) -1,5%, in calo rispetto al precedente -0,6% (la previsione era +0,6%).
