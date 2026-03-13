Francoforte: prevalgono le vendite su Gerresheimer

(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging , che passa di mano in perdita del 4,71%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Gerresheimer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di contenitori , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 17,34 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 18,06. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 17,09.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



