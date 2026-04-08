Eventi e scadenze dell'8 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 08/04/2026

Appuntamenti:

BCE - Consiglio Direttivo della BCE: secondo giorno del ritiro annuale ospitato dalla Banque de France a Parigi

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - l Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà presso il MIMIT il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné, per un confronto bilaterale sui principali dossier europei in materia di competitività. A seguire, alle ore 15.30, Urso e Séjourné incontreranno le principali associazioni imprenditoriali italiane nell'ambito della tavola rotonda "Industria e competitività: la sfida europea dell'Industrial Accelerator Act". Previsto un girotavolo per gli operatori. Segue alle 16.30, al termine dell'incontro con le associazioni, una conferenza stampa

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

09:30 - 79ª Assemblea Nazionale Fedepiloti - The Westin Excelsior, Roma - Il tema della prossima Assemblea Nazionale sarà "Navigare la trasformazione – Uniti nella visione del futuro", un'occasione di confronto con istituzioni e rappresentanti del cluster marittimo, dedicata alla comprensione e al governo dei cambiamenti che stanno interessando il sistema portuale

09:30 - Saipem - GeotherMOOC - Evento conclusivo di GeotherMOOC, dedicato al ruolo della geotermia nella decarbonizzazione del calore e allo sviluppo di un mix energetico sostenibile, con un focus sul modello Ferrara. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e accademico, tra i quali, Alessandro Puliti (AD e DG Saipem) e Orazio Iacono (AD Gruppo Hera)

10:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una rappresentanza della Polizia di Stato in occasione del 174° anniversario della sua costituzione

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Palazzo Grazioli, Roma - Conferenza alla stampa estera del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Sarà l'occasione anche per presentare la grande manifestazione dei Patrioti prevista sabato 18 aprile alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso partecipa all'evento di Assitol - Palazzo Piacentini, Salone degli Arazzi, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso partecipa all'evento di Assitol, Il biodiesel riaccende i motori: l'Italia indica la via per la sostenibilità (iniziativa inserita nel calendario Giornata Nazionale del Made in Italy

11:00 - Camera dei Deputati - Strategia industriale UE, audizione Stéphane Séjourné - Montecitorio - Le Commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche UE della Camera e le Commissioni Industria e Politiche UE del Senato svolgono l'audizione del vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné, sulle tematiche di sua competenza

11:30 - Presentazione "Sport Missione Comune 2026" - Camera dei Deputati - Iniziativa dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con ANCI, per la realizzazione, riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'impiantistica sportiva pubblica, alla presenza del Ministro Andrea Abodi. Parteciperanno inoltre il Presidente di ICSC, Beniamino Quintieri, l'AD di ICSC, Antonella Baldino, il Vicepresidente dell'ANCI, Roberto Pella e il Segretario Generale ANCI, Veronica Nicotra

11:30 - "Market Report Italia" - Teatro Brancaccio, Roma - Conferenza stampa per la presentazione del "Market Report Italia" di Engel & Völkers, dedicato al Real Estate di pregio

15:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione AD di Ansaldo - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Ansaldo, Fabrizio Fabbri

16:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Cleanbnb - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Delta Air Lines - Risultati di periodo

Poligrafici Printing - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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