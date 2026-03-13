Londra: scambi negativi per Diploma
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Diploma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Diploma ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51,55 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 52,55, mentre il primo supporto è stimato a 50,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
