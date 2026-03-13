Londra: scambi negativi per Diploma

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Diploma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Diploma ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51,55 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 52,55, mentre il primo supporto è stimato a 50,55.



