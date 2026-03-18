Londra: Diploma sale verso 59,12 sterline

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che scambia con una performance decisamente positiva del 16,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diploma rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Diploma , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 57,62 pounds. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 59,12. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 56,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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