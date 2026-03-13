Madrid: positiva la giornata per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che avanza bene del 2,47%.



L'andamento di Cellnex Telecom nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Cellnex Telecom mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 28,73 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 29,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



