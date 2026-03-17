Madrid: balza in avanti Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che avanza bene del 2,48%.



Il trend di Cellnex Telecom mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Cellnex Telecom si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,39 Euro. Prima resistenza a 30,06. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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