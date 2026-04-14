Francoforte: andamento rialzista per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore della Mercedes , in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che la casa d'auto di Stoccarda mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,93%, rispetto a +3,57% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 54,86 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 55,63. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 56,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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