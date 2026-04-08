Francoforte: in forte denaro Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore della Mercedes, che scambia in rialzo del 4,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa d'auto di Stoccarda, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Mercedes-Benz, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 54,09 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 54,88 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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