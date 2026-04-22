USA, scorte petrolio settimanali salgono a sorpresa di 1,9 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 17 aprile 2026, sono aumentati di circa 1,9 milioni di barili a 465,7 MBG, contro attese per un calo di 1,9 milioni. La settimana precedente le scorte erano diminuite di circa 0,9 milioni di barili.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 3,4 milioni di barili, scendendo a 108,1 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 4,6 milioni a quota 228,4 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 4,1 milioni di barili a 405 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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