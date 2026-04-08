USA, scorte petrolio settimanali aumentano a sorpresa di 3,1 milioni di barili

Riserve strategiche in calo di 1,7 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate contro le previsioni le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 3 aprile 2026, sono aumentati di circa 3,1 milioni di barili a 464,7 MBG, contro attese per un calo di 1 milioni. La settimana precedente le scorte erano aumentate di 5,4 milioni di barili.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 3,1 milioni di barili, scendendo a 114,7 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,6 milioni a quota 239,3 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 1,7 milioni di barili a 413,3 MBG.

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