Banca CF+, risultati definitivi OPAS: raggiunto l'80,75% del capitale di Banca Sistema

(Teleborsa) - Banca CF+, ad esito della riapertura dei termini, ha raggiunto complessivamente l'80,751% del capitale sociale di Banca Sistema , quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, corrispondente al 78,827% dei relativi diritti di voto. Il pagamento del corrispettivo iniziale ad esito della riapertura dei termini avrà luogo il 20 marzo 2026.

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