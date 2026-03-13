Parigi: risultato positivo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia petrolifera e del gas francese , con una variazione percentuale del 2,14%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TotalEnergies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di TotalEnergies mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 72,42 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 70,95. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 73,89.



