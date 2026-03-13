Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE B

(Teleborsa) - Avanza la società media e di comunicazione italiana , che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.



L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di MFE B mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,351 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,441. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,295.



