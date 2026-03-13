Piazza Affari: in calo De' Longhi

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big degli elettrodomestici , in flessione del 3,02% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di De' Longhi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del produttore di elettrodomestici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,97 Euro. Prima resistenza a 33,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```