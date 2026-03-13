Piazza Affari: in calo De' Longhi
(Teleborsa) - Composto ribasso per la big degli elettrodomestici, in flessione del 3,02% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di De' Longhi, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario del produttore di elettrodomestici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,97 Euro. Prima resistenza a 33,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```