De' Longhi, AD: estremamente soddisfatti dei risultati, abbiamo maggiore flessibilità strategica

(Teleborsa) - "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati
del 2025, caratterizzati da un significativo aumento del fatturato pari al 10,4% a cambi fissi, sostenuto con regolarità in tutti i trimestri dell'anno da una solida crescita di entrambe le divisioni". Lo ha detto l'Amministratore Delegato
di De' Longhi
, Fabio de' Longhi
, commentando i risultati 2025
.
"La divisione household ha realizzato un'espansione a cambi costanti pari al 6,5%, trainata prevalentemente dal trend strutturale del caffè, sostenuto e amplificato da efficaci investimenti media guidati dalla terza campagna globale con Brad Pitt - ha spiegato - A rafforzamento della presenza strategica del Gruppo nel mondo del caffè, la divisione professionale ha conseguito una crescita a parità di perimetro superiore al 30%, grazie al posizionamento distintivo di La Marzocco ed Eversys nel comparto premium
, oltre che alla rapida espansione del mercato prosumer".
"L'eccellente generazione di cassa ha permesso di coniugare un'attenta remunerazione del capitale nel '25, tramite un dividendo straordinario e il riacquisto di azioni proprie, con un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale del Gruppo - ha detto l'AD - Ne deriva una maggiore flessibilità strategica nelle scelte di investimento e nelle politiche di capital allocation
".
"Per il 2026, pur continuando a monitorare attentamente le persistenti incertezze geopolitiche e i potenziali effetti sullo scenario macroeconomico, prevediamo una crescita del fatturato ad un tasso mid-single-digit, in linea con gli obiettivi di piano di medio termine
, e un adjusted EBITDA tra 640 e 660 milioni di euro", ha concluso de' Longhi.