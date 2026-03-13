Milano 14:25
De' Longhi, AD: estremamente soddisfatti dei risultati, abbiamo maggiore flessibilità strategica
(Teleborsa) - "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati del 2025, caratterizzati da un significativo aumento del fatturato pari al 10,4% a cambi fissi, sostenuto con regolarità in tutti i trimestri dell'anno da una solida crescita di entrambe le divisioni". Lo ha detto l'Amministratore Delegato di De' Longhi, Fabio de' Longhi, commentando i risultati 2025.

"La divisione household ha realizzato un'espansione a cambi costanti pari al 6,5%, trainata prevalentemente dal trend strutturale del caffè, sostenuto e amplificato da efficaci investimenti media guidati dalla terza campagna globale con Brad Pitt - ha spiegato - A rafforzamento della presenza strategica del Gruppo nel mondo del caffè, la divisione professionale ha conseguito una crescita a parità di perimetro superiore al 30%, grazie al posizionamento distintivo di La Marzocco ed Eversys nel comparto premium, oltre che alla rapida espansione del mercato prosumer".

"L'eccellente generazione di cassa ha permesso di coniugare un'attenta remunerazione del capitale nel '25, tramite un dividendo straordinario e il riacquisto di azioni proprie, con un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale del Gruppo - ha detto l'AD - Ne deriva una maggiore flessibilità strategica nelle scelte di investimento e nelle politiche di capital allocation".

"Per il 2026, pur continuando a monitorare attentamente le persistenti incertezze geopolitiche e i potenziali effetti sullo scenario macroeconomico, prevediamo una crescita del fatturato ad un tasso mid-single-digit, in linea con gli obiettivi di piano di medio termine, e un adjusted EBITDA tra 640 e 660 milioni di euro", ha concluso de' Longhi.
