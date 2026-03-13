Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safilo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario tecnico della big dell'occhialeria mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,708 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,772. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```