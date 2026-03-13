Piazza Affari: risultato positivo per Inwit

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Inwit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Inwit , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,815 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8,065. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```