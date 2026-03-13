Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che tratta in utile del 2,89% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,36%, rispetto a -0,17% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,422 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,312. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,241.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
