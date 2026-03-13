Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che tratta in utile del 2,89% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,36%, rispetto a -0,17% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,422 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,312. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,241.



