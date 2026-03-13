Ulta Beauty, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza , che tratta in perdita del 10,51% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Ulta Beauty è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Ulta Beauty evidenzia un declino dei corsi verso area 551 USD con prima area di resistenza vista a 573,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 543.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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