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Arch Capital Group, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
Arch Capital Group, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il gruppo assicurativo, che soffre con un calo del 5,33%.

La tendenza ad una settimana di Arch Capital Group è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nel breve periodo, Arch Capital Group presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 95,22 USD e supporto a 90,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 100,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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