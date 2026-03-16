Milano 17:35
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Nasdaq 20:03
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Dow Jones 20:03
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,14%)

Il DAX prende il via a 23.480,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,14%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,14%, a quota 23.480,5 in apertura.
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