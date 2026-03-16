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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,14%)
Il DAX prende il via a 23.480,5 punti
In breve
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Finanza
16 marzo 2026 - 09.04
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,14%, a quota 23.480,5 in apertura.
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