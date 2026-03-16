Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 19:49
24.712 +1,36%
Dow Jones 19:49
47.016 +0,98%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,32%

Il Dow Jones prende il via a 46.707,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,32%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,32%, a quota 46.707,4 in apertura.
Condividi
```