Milano 13-mar
44.317 0,00%
Nasdaq 13-mar
24.381 -0,62%
Dow Jones 13-mar
46.558 -0,26%
Londra 13-mar
10.261 -0,43%
Francoforte 13-mar
23.447 0,00%

Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,81%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 4.095,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,81%
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dello 0,81%, a quota 4.095,45 in apertura.
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