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Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,73%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 3.967,13 punti
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15 luglio 2026 - 03.38
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L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dello 0,73%, a quota 3.967,13 in apertura.
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