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Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,32%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 3.990,24 punti
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08 luglio 2026 - 03.38
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L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1,32%), a quota 3.990,24 in apertura.
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