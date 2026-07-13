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Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,00%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 3.996,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,00%
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1%), a quota 3.996,16 in apertura.
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