Giappone, prezzi produzione in accelerazione a marzo

(Teleborsa) - Accelerano i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di marzo. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,6% su base annua, superiore al +2,4% stimato dagli analisti e al +2,1% rivisto del mese precedente.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari allo 0,8% contro il +0,1% rivisto di febbraio e il +0,9% atteso.



I prezzi import hanno segnato un incremento dell'1,% su base mensile e del 2,2% su base annuale. I prezzi export sono saliti dello 0,8% su base mensile e del 7,1% su base annuale.



(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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