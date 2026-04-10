Appuntamenti macroeconomici del 10 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 10/04/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. -0,1%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,4%; preced. -0,9%)
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 1,9%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,2%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso 0,5%; preced. -0,6%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 2,4%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51,6 punti; preced. 53,3 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,1%)
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