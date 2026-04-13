Appuntamenti macroeconomici: settimana del 13 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
Lunedì 13/04/2026
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,7%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,07 Mln unità; preced. 4,09 Mln unità)
Martedì 14/04/2026
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2,1%; preced. 4,3%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
Mercoledì 15/04/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,8%; preced. -5,5%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 0,9%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -1,5%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. -1,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,8%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 0,6 punti; preced. -0,2 punti)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 1,5%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,3%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 37 punti; preced. 38 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,08 Mln barili)
Giovedì 16/04/2026
04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 1,2%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 6,3%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,8%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -20,3 Mld £; preced. -14,45 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,5%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 219K unità)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 10,5 punti; preced. 18,1 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (preced. 0,2%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 50 Mld piedi cubi)
Venerdì 17/04/2026
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 27,6 Mld Euro; preced. 38 Mld Euro)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 3,83 Mld Euro; preced. 1,09 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 11,1 Mld Euro; preced. -1,9 Mld Euro)
