Cina, produzione industriale a marzo rallenta al +5,7% ma batte le attese

(Teleborsa) - Gli ultimi dati sull’attività cinese pubblicati giovedì dall'ufficio statistico nazionale quadro misto ma comunque resiliente.



La produzione industriale è aumentata del 5,7% a marzo rispetto all’anno precedente, superando le aspettative di un aumento del 5,4% ma rallentando rispetto al +6,3% di febbraio.



Le vendite al dettaglio, un indicatore chiave dei consumi, sono cresciute dell’1,7% a marzo, in calo dal 2,8% del mese precedente, mancando le aspettative di un aumento del 2,4%, evidenziando la continua debolezza della domanda interna.



Rallentano anche gli investimenti in infrastrutture al +1,7% dal +1,8% di febbraio e a fronte di attese in rialzo al +1,9%.

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