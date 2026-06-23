Milano 17:35
52.024 -1,46%
Nasdaq 19:01
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Dow Jones 19:01
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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PMI composito USA in giugno

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PMI composito USA in giugno
USA, PMI composito in giugno pari a 52,2 punti, in aumento rispetto al precedente 51,5 punti.
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