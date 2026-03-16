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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 243,88 punti.
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