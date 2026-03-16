Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 2,27% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce prodotti chimici e polimeri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,31 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```