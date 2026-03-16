Francoforte: positiva la giornata per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca , in guadagno del 2,27% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce prodotti chimici e polimeri , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,31 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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