Giappone, export corre ma avanzo commerciale è sotto attese

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in surplus nel mese di marzo 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un avanzo di 667 miliardi di yen inferiore al surplus di 1.106 miliardi atteso dal mercato. Il dato si confronta con un avanzo di appena 44,3 miliardi di febbraio 2026 (dato rivisto da 57,3 miliardi) e con un deficit di circa 2.800 miliardi di gennaio 2025. Le attese degli analisti indicavano un passivo di 2.758,8 miliardi di yen.



Il dato destagionalizzato mostra un surplus commerciale di 90 miliardi di yen, inferiore al surplus atteso a di 230 miliardi e del disavanzo di 370 miliardi del mese precedente.



In termini di volumi, l'export segnala un forte aumento dell'11,7% annuale (sopra le attese +11%), registrando il settimo mese consecutivo di crescita, mentre le importazioni hanno registrato un forte aumento del 10,9% (attese +7,1%) a causa della crescita dei prezzi indotta dal conflitto in Medioriente.

Condividi

```