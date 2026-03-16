Londra: scambi negativi per Rightmove
(Teleborsa) - Sottotono il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che passa di mano con un calo del 3,41%.
L'andamento di Rightmove nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Rightmove sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,61 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,41. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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