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Madrid: performance negativa per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: performance negativa per IAG
Pressione su International Airlines Group, che tratta con una perdita del 2,03%.
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