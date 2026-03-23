Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che tratta con una perdita del 3,75%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,96 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,29. Il peggioramento di MERLIN Properties SOCIMI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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