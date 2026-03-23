Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , che tratta con una perdita del 3,75%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,96 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,29. Il peggioramento di MERLIN Properties SOCIMI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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