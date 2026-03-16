New York: scambi negativi per Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella gestione di casino e alberghi , con una flessione del 3,53%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caesars Entertainment evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caesars Entertainment rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Caesars Entertainment è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,69 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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