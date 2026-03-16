Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo , che lievita del 2,73%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,25 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,93. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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