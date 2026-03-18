Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo , in guadagno del 2,90% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che D'Amico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,33%, rispetto a -4,53% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'esame di breve periodo di D'Amico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,692 Euro e primo supporto individuato a 7,522. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,862.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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