Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, in guadagno del 2,90% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che D'Amico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,33%, rispetto a -4,53% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'esame di breve periodo di D'Amico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,692 Euro e primo supporto individuato a 7,522. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,862.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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